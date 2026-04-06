Exigen bajar a 20 pesos precio de la gasolina

Diputados federales del PAN insistieron en su petición al Gobierno Federal bajar el precio de las gasolinas en México.

A través de un comunicado, afirmaron que los productores del campo mexicano son quienes resultan más afectados por los efectos por el conflicto en Medio Oriente, el cual ha provocado el incremento de los combustibles y fertilizantes.

“Celebramos que se haya aumentado el subsidio al diésel, qué bueno que el Gobierno escuche al PAN; lástima que sea incompleto y de forma parcial, ya que el conflicto en Medio Oriente (donde cruza entre el 25 y 30 % del petróleo, el 20 % del gas natural pero, sobre todo, el 30 % de los fertilizantes, el Estrecho de Ormuz), ha elevado los costos de manera impactante”, denunció el diputado Federico Döring.

Explicó que en fertilizantes, el incremento es superior al 55 %. “Presidenta Claudia Sheinbaum, le exigimos retomar la propuesta completa del PAN, bajar la gasolina y diésel a 20 pesos, además de mesas de diálogo urgente con sectores agropecuarios”.