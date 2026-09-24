Exigen cambios a iniciativa de pagos en línea

Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, se reunieron con representantes del sector privado para analizar la iniciativa que expide la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los participantes solicitaron a los legisladores que se plantee una entrada en vigor gradual, eliminar la obligación del uso de medios digitales como única forma de pago en sectores estratégicos, y crear un nuevo esquema de comisiones que beneficie a los micronegocios.

El diputado Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión, destacó que la iniciativa busca modernizar los medios de pago, ampliar la inclusión financiera y aprovechar las herramientas digitales, para facilitar las operaciones de las personas los comercios y las autoridades.

Por su parte, Rafael Ávila, de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, refirió que existe preocupación por lo propuesto en los artículos 13 y 14, y los transitorios tercero y cuarto, que plantean determinar sectores estratégicos o actividades relevantes donde se obligue al uso de medios digitales como única forma de pago, prohibiendo la recepción de efectivo.

En su participación, Octavio de la Torre de Steffano, presidente Concanaco Servytur México, solicitó una mesa de trabajo con los involucrados en el sistema de pagos digitales para construir un nuevo esquema de comisiones.

“Las comisiones superan el 3.5 % promedio conservador, ya están excluyendo el pago digital cuatro de cada 10 micro negocios en el país. Por eso proponemos formalmente una mesa técnica para construir un nuevo esquema de comisiones”, dijo.

Georgina Bertolotti, directora de Riesgo y Cumplimiento de Mercado Pago México, señaló que se debe trabajar en una ley secundaria para que se aplique el nuevo marco jurídico y pidió que la implementación sea gradual.