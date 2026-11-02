Exigen castigo a presunta corrupción en INE

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no es suficiente para resolver la crisis institucional provocada por los señalamientos de presunta corrupción, conflictos de interés y contrataciones irregulares durante su administración.

En un comunicado, exigió que continúen las investigaciones, se esclarezca el destino de los recursos públicos y, en caso de comprobarse la comisión de delitos o responsabilidades administrativas, se castigue a quienes resulten responsables, sin importar el cargo que hayan ocupado.

Romero sostuvo que Morena no puede deslindarse de Taddei, después de que el expresidente López Obrador celebrara públicamente su nombramiento en 2023 y reconociera su cercanía con integrantes de la familia de la entonces consejera presidenta.