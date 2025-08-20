Exigen crear comisión para auditar al Tren Maya

El vicecoordinador económico el Grupo Parlamentario del PAN, Héctor Saúl Téllez Hernández, anunció que su bancada solicitará crear una Comisión Independiente de investigación conformada por expertos, organismos internacionales y la sociedad civil, para auditar los costos, contratos y ejecución del proyecto del Tren Maya (TM).

También solicitó la suspensión inmediata de las operaciones del ferrocarril, como medida preventiva para evitar riesgos a los pasajeros, como otro posible descarrilamiento, como el que se reportó el martes en Izamal, Yucatán.

“La operación del Tren Maya ha sido un fiasco continuo, con al menos 45 fallas documentadas desde su inauguración en diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, incluyendo tres descarrilamientos graves: Tixkokob (marzo de 2024), Bacalar (enero de 2025) e Izamal (19 de agosto de 2025)”, puntualizó.

Dijo que los constantes incidentes que se han registrado en el Tren Maya, una de las obras insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, son resultado de una inauguración apresurada, infraestructura deficiente y una gestión operativa inepta por parte de la empresa militar Olmeca-Maya-Mexica.

“Además del enorme sobrecosto que registró esta obra caprichosa del exmandatario, representa un agujero negro, un pozo sin fondo al erario público, sólo comparable con los déficits estructurales de Pemex, representan un riesgo latente para los usuarios”, afirmó.

“Anunciado en 2018 con un costo estimado de 120,000 a 150,000 millones de pesos, el proyecto ha escalado a un costo total de 515 mil millones de pesos (incluyendo los recursos asignados para 2025), lo que representa un sobreprecio del 281.2 %, lo que representa prácticamente tres veces más de sobrecostos”, explicó.