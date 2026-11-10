Exigen cumplimiento de sus demandas

Por sexta ocasión, trabajadores sindicalizados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron a las calles para exigir mejoras laborales y salariales y solución inmediata a sus demandas, como la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández, así como el abasto de medicamentos e insumos médicos, entre otras.

Los trabajadores partieron del Centro Médico Nacional Siglo XXI rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, quienes rechazaron que su movimiento se esté debilitando y afirmaron que las movilizaciones continuarán y se intensificarán hasta que sus demandas sean atendidas a cabalidad.

Los inconformes denunciaron que han escalado las intimidaciones y el hostigamiento por parte de los directivos de las unidades médicas hacia el personal médico que ha salido a manifestarse.

Un grupo de trabajadores del IMSS se encararon con elementos de seguridad que vigilan el Senado de la República, quitaron las vallas. Con empujones llegaron hasta la oficialía de partes para entregar un documento para ser entregado al presidente del senado Higinio Martínez.