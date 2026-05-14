Exigen demócratas a Trump no invadir Cuba

Un grupo de congresistas demócratas envió una carta a la administración de Donald Trump en la que exige que abandone cualquier plan de acción militar contra Cuba y que no utilice la base estadounidense de Guantánamo para la detención de migrantes cubanos.

La misiva, fue enviada el martes a los secretarios de Defensa, Pete Hegseth; de Estado, Marco Rubio; y de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y está firmada por más de 30 legisladores, encabezados por la demócrata Delia Ramírez, de Illinois.

Trump ha sugerido durante semanas la posibilidad de una intervención militar en Cuba y, el pasado 2 de mayo afirmó en un mitin que tomaría el control de la isla “casi de inmediato” una vez concluya la guerra de Irán.

“Dicha acción sería ilegal, profundamente desestabilizadora y catastrófica para la población cubana, además de aumentar aún más el desplazamiento. Debe ser rechazada de forma inequívoca”, advirtieron los demócratas.

Además, tacharon de “alarmantes e inaceptables” los supuestos planes del Ejército estadounidense para enviar a Guantánamo a migrantes cubanos en caso de un aumento de la migración desde la isla hacia Estados Unidos, algo que sugirió un alto mando del Comando Sur en una audiencia del Congreso el pasado marzo.

El gobierno cubano advirtió este miércoles que una “agresión militar” de Washington contra la isla provocaría una “catástrofe humanitaria”, además de un “baño de sangre” para ambos países.

Las declaraciones de Bruno Rodríguez, se producen un día después de que Pete Hegseth dijera que Cuba representa “una amenaza para la seguridad nacional” de su país.