Exigen destitución de juez por presunta agresión

Ante la inacción y el silencio del Poder Judicial de Quintana Roo, colectivas feministas han exigido la destitución del juez de Control en materia penal, Jonathan Yong Mendoza, quien presuntamente fue captado con un arma de fuego en mano al momento de agredir a una mujer, identificada como su pareja, cuando se encontraban en el fraccionamiento Palmaris, en la ciudad de Cancún.

En redes sociales ha circulado la imagen en donde se observa al funcionario, aparentemente con una pistola, mientras la víctima se encuentra tirada en el piso. También se menciona extraoficialmente que el juez, presuntamente, intimidó a un agente de Seguridad Pública que acudió para brindar atención al reporte.

Yong Mendoza fue nombrado en 2016 como titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez y destituido del cargo en mayo del 2017, durante el trienio del entonces alcalde, Remberto Estrada Barba. Para el 13 de junio de ese mismo año fue reubicado como director de Catastro.