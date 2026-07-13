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Exigen diálogo bilateral por muerte de mexicano por ICE

Julio 13 del 2026
Esperan esclarecer y exigen justicia por la muerte de connacional. Cortesía
Esperan esclarecer y exigen justicia por la muerte de connacional. Cortesía

El nuevo partido político Somos México expresó su indignación por el asesinato de Lorenzo Salgado Araujo, mexicano de 52 años abatido el pasado 7 de julio por un agente de ICE durante un operativo en Houston, Texas, y exigió un diálogo bilateral entre México y Estados Unidos para hacer una revisión profunda de estas muertes, de los protocolos de actuación de las agencias migratorias estadounidenses y de la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos para evitar la repetición de estos trágicos hechos.

Demandó a las autoridades en el vecino país el esclarecimiento total de los hechos y al gobierno mexicano el litigio y el acompañamiento consular, jurídico y humano permanente para esta y cada una de las familias de los migrantes asesinados.

En ese sentido, destacó que México tiene una obligación con sus migrantes que no termina en la frontera y afirmó que un país que recibe sus remesas y reconoce sus aportaciones debe también defenderlos cuando sus derechos y sus vidas están en riesgo.

“Lorenzo Salgado no puede convertirse en otra noticia pasajera, una más de las 17 muertes mexicanas en los últimos dos años. Su familia merece verdad y millones de mexicanas y mexicanos en Estados Unidos merecen saber que su país no permanecerá en silencio”, dijo.

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