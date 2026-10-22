Exigen en Pemex investigar falta de mantenimiento

El partido político Somos exigió al gobierno federal y a Petróleos Mexicanos (Pemex) investigar si la falta de mantenimiento, los recortes presupuestales, los adeudos a proveedores y las presiones para sostener la producción petrolera contribuyeron al incendio registrado en una plataforma en Campeche, así como determinar las posibles responsabilidades de los altos mandos de la empresa.

Advirtió que existen señalamientos sobre mantenimiento insuficiente de equipos, reemplazo inadecuado de ductos y posibles deficiencias en la evaluación de riesgos, situaciones que podrían comprometer la seguridad de los trabajadores petroleros.

Denuncias

En un comunicado, señaló que de acuerdo con información recibida de personas conocedoras de las operaciones de la paraestatal en Campeche, existen preocupaciones por las condiciones en las que funcionan las instalaciones.

Indicó que estas denuncias deben investigarse a fondo, particularmente ante versiones de que las recomendaciones del personal técnico y especializado no siempre son atendidas oportunamente debido a restricciones presupuestales y decisiones de los niveles superiores de mando.

Advirtió que las metas de producción no pueden estar por encima de la integridad de los trabajadores.

El partido demandó esclarecer si existieron presiones para mantener las operaciones en funcionamiento aun cuando se hubieran identificado condiciones de riesgo, así como determinar quiénes autorizaron la continuidad de las actividades.

Sin represalias

También exigió garantizar que ningún trabajador sea sancionado o removido por denunciar condiciones inseguras o negarse a realizar tareas que pongan en peligro su integridad física.

Otro de los puntos que solicitó investigar es el impacto de los adeudos de Pemex a proveedores y prestadores de servicios.

Consideró indispensable que las investigaciones no se limiten al personal operativo que se encontraba de turno cuando se registró el incendio, sino que alcancen a los funcionarios responsables de asignar recursos, autorizar programas de mantenimiento y decidir la continuidad de las operaciones.