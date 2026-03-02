Exigen evitar participación del crimen en comicios

En vísperas de la presentación formal de la iniciativa de reforma electoral por parte del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, el PAN advirtió y reiteró que no es posible abordar cambios al sistema electoral sin atender primero la intervención del crimen organizado en las elecciones, que es el problema más grave que enfrenta hoy la democracia mexicana.

El presidente nacional del partido blanquiazul, Jorge Romero Herrera, recordó que desde hace semanas lanzó un reto directo a la presidenta Claudia Sheinbaum y recientemente a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, para que la reforma incluya mecanismos reales que sancionen la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, sin que hasta ahora exista respuesta.

Romero Herrera subrayó que Acción Nacional está convencido de que México requiere una reforma electoral, pero dejó claro que no avalará una que ignore el financiamiento ilícito, la violencia política y la captura criminal de procesos electorales, fenómenos evidenciados ya en distintos procesos recientes.

Paquete integral de medidas

El PAN anunció que cuenta con un paquete integral de medidas, que incluyen, por un lado, propuestas para combatir directamente la participación del crimen organizado en las elecciones y, por otro, reformas orientadas a fortalecer la representación ciudadana y mejorar la calidad democrática del país.

En un comunicado, enumeró sus propuestas para frenar la intervención del crimen organizado en procesos electorales.

Acción Nacional señaló que su propuesta de reforma electoral no se limita al combate a la narcopolítica, sino que también incluye medidas para mejorar y fortalecer la democracia y empoderar a la ciudadanía.