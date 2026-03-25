Exigen explicar a SAT cancelación de permisos a ONG

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), a través de su vicecoordinador económico, Héctor Saúl Téllez Hernández, cuestionó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por retirar a más de 100 asociaciones la autorización para recibir recursos deducibles, presumible por no reunir los requisitos.

“Resulta completamente extraño que el gobierno, a través del SAT, haya cancelado los permisos de donatarias autorizadas a organizaciones que se han caracterizado por ser organizaciones que critican o que llevan análisis exhaustivos de políticas de gobierno y que cuestionan su viabilidad y cuestionan sus resultados”, declaró.

En entrevista, calificó de “contradictorio” que mientras se cancelan los permisos de algunas asociaciones civiles, el gobierno otorgue en fast track permisos de donatarias autorizadas a organizaciones afines con la ideología de la 4T, como es el caso de Humanidad para América Latina, que reúne recursos para dar apoyos a Cuba.

“Hay sospechas de que Humanidad para América Latina apoye al régimen dictatorial de Cuba”, aseveró.

Por lo anterior, anunció la interposición de un exhorto al gobierno mexicano para que el SAT explique cuáles son los requisitos que se dejaron de cumplir por parte de estas organizaciones.

El exhorto también solicita conocer los motivos de por qué, a pesar de que muchas organizaciones iniciaron su trámite para la revalidación hace más de tres meses, no se ha dado solución por parte del SAT.