Exigen familiares conocer paradero de flotilla interceptada

Las familias de las personas mexicanas que viajaron a Gaza para llevar ayuda humanitaria exigieron información de su paradero, luego de que las embarcaciones en las que viajaban fueron interceptadas por autoridades de Israel.

Al acusar el secuestro de las y los integrantes de la Global Sumud Flotilla, activistas denunciaron el secuestro ilegal de civiles en aguas internacionales y pidieron libertad para Paulina del Castillo, Violeta Núñez y Sol González.

Además, la hermana del mexicano Al Muatasem Flores pidió ayuda para organizar una marcha hoy jueves en Pachuca, de donde es originario: “Seguimos sin tener noticias sobre ellos ni su estado actual de salud”.

Al respecto, la embajada de Israel en México aseguró que “todos los participantes a bordo de la flotilla Global Sumud se encuentran sanos y salvos”.

“Las autoridades israelíes han tomado y continúan tomando todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

“La Embajada de Israel en México reitera que toda la operación se llevó a cabo de manera controlada y profesional. El Estado de Israel tiene el pleno derecho de impedir que flotillas provocadoras de simpatizantes de la organización terrorista Hamás ingresen a sus aguas territoriales y lleguen a la Franja de Gaza”, dijo.

Así también este miércoles se viralizaron unos videos en los que se le muestra a el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben-Gvir burlándose de activistas de una flotilla detenidos que intentaron vulnerar el bloqueo israelí de Gaza, diciéndoles que deberían ser encarcelados por mucho tiempo.

Ben-Gvir recibió una dura reprimenda del primer ministro Benjamin Netanyahu y provocó una reacción en el extranjero,

Las acciones del ministro Itamar Ben-Gvir “no concuerdan con los valores y las normas de Israel”, declaró el primer ministro.

Netanyahu indicó que ha dado instrucciones para que los activistas sean deportados “lo antes posible”.