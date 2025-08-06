Exigen freno a la gentrificación

Ante la problemática de la gentrificación, integrantes de comunidades y barrios originarios de la Ciudad de México, pidieron un alto al racismo, respeto a sus costumbres, no ser desplazados de sus territorios de origen y poner énfasis en los pueblos originarios en el Bando Uno que recién publicó el Gobierno capitalino.

Durante el primer foro temático “Arraigo local: identidad, memoria, cultura y vida cotidiana”, integrantes de pueblos originarios alzaron la voz ante las injusticias que los afectan a causa de la gentrificación, que van desde el desplazamiento de sus hogares por el encarecimiento de vivienda hasta la pérdida de sus costumbres.

“Hemos olvidado la profunda raíz de los pueblos originarios. Estamos en esta crisis justamente porque hemos olvidado y hemos occidentalizado los planes de desarrollo que teníamos antes”. Por ello, pidió crear un plan de desarrollo basado en la tierra, bajo el modelo de la “comunalidad”.

Otra de las ciudadanas, del pueblo originario de Iztacalco, advirtió que “hemos sido desplazados de nuestros propios pueblos”. Ahora con la llegada de extranjeros que rentan a precios muy altos, por ello, dijo, quisiéramos que “al menos un 90 %” de todos esos departamentos fueran para los propios habitantes.

“No es posible que hoy en día nosotros originarios ya no tengamos dónde vivir”, advirtió un ciudadano originario del barrio de Tepito, quien pidió que sobre todo, haya respeto a los pobladores de estos lugares.