Estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) exigieron mejorar los servicios básicos, garantizar instalaciones adecuadas, transparentar el uso del presupuesto y firmar acuerdos de no represalias, mientras que el Colegio Académico analiza propuestas para atender el movimiento estudiantil que afecta a las cinco unidades universitarias.

Durante la sesión urgente número 592, iniciada el lunes, representantes del alumnado reclamaron respuestas concretas a problemas que, aseguraron, se han mantenido durante varias generaciones; entre ellos, la falta de insumos, mantenimiento, servicios de alimentación y condiciones adecuadas para estudiar.

También demandaron que los compromisos de las autoridades tengan responsables, fechas de cumplimiento y mecanismos públicos de verificación, además de garantizar el respeto a las asambleas y a la organización estudiantil.

Balances del conflicto

Los universitarios solicitaron participar en los balances del conflicto presentados por las autoridades y definir el contenido de las cartas de no represalias, así como establecer quiénes deberán firmarlas para garantizar su cumplimiento.

En la discusión, integrantes de la comunidad universitaria propusieron instalar mesas de diálogo por unidad y abordar de manera conjunta los problemas que afectan a distintos planteles, con el propósito de establecer acuerdos verificables que permitan reanudar las actividades académicas.

Rosario Tarragó Castellanos, del Departamento de Biología de la Reproducción de la Unidad Iztapalapa, planteó establecer prioridades y tiempos de atención, además de crear una comisión que vigile el cumplimiento de los acuerdos una vez que concluyan los paros.