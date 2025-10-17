Exigen indagar a exdirectora de Conacyt

Senadores de oposición exigieron al Gobierno Federal y a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) investigar y sancionar a la exdirectora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla, quien contrató a Estudio MMX para hacer la museografía del Centro Nacional de Cultura de la Salud y Bienestar Kalan, empresa que ya había trabajado para su hija, lo que revela un conflicto de interés.

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, dijo que esta es “una más de las tranzas en el sexenio de López Obrador y en especial en Conahcyt, donde además de una persecución a destacados investigadores, ahora sale a la luz pública los negocios de Álvarez-Buylla con contratos a modo”.