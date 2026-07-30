Exigen informe público sobre anomalías en examen

Somos México pidió a la UNAM hacer pública toda la información relacionada con las irregularidades detectadas en el proceso de ingreso a licenciatura 2026-2027 y abrir una revisión de fondo de sus mecanismos de admisión, al considerar que la suspensión temporal de las inscripciones evidencia una de las mayores crisis de confianza que ha enfrentado el sistema de ingreso a la máxima casa de estudios en los últimos años.

En un comunicado, señaló que lo que está en juego no es únicamente la resolución de posibles casos de fraude, sino la credibilidad de un proceso que representa la principal puerta de acceso a la educación superior pública para miles de jóvenes mexicanos.

Recordó que más de 158 mil 700 aspirantes participaron en el proceso de admisión y que, tras la publicación de resultados el pasado 17 de julio, 21 mil 962 estudiantes fueron aceptados e iniciaron los preparativos para su inscripción, prevista a partir del 27 de julio, sin contar a quienes obtuvieron un lugar mediante pase reglamentario.

Advirtió que a unos días del inicio del ciclo escolar programado para el 10 de agosto, miles de estudiantes y sus familias permanecen en la incertidumbre sobre su futuro académico.

Sostuvo que la aparición de indicios de fraude mediante el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial obliga a las autoridades universitarias a actuar con firmeza, particularmente para proteger los derechos de quienes participaron en el proceso respetando las reglas establecidas.

“Las y los estudiantes que respetaron las reglas no deben cargar con las consecuencias de las fallas en los mecanismos de supervisión”, señaló.