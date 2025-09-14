Exigen investigación en caso de La Barredora

Senadores, diputados federales y la dirigencia nacional del PAN destacaron la captura del líder del grupo delictivo La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López, así como exigieron a las autoridades mexicanas una investigación imparcial y castigo a los políticos que lo encubrieron.

“Reconocemos el trabajo de las autoridades que participaron en la captura. Pero detener a una persona no basta: México necesita verdad completa, responsabilidades claras y cero encubrimiento”, expusieron en un pronunciamiento conjunto.

“Este caso no es aislado; forma parte de un patrón que hemos advertido reiteradamente en diferentes entidades gobernadas por Morena: tolerancia, protección y falta de consecuencias frente a redes criminales”.

Expusieron que una muestra clara de esta preocupante situación es que, según información periodística y oficial, los vínculos criminales del exsecretario eran conocidos desde antes de su nombramiento por todas las autoridades locales y federales, incluidos el entonces gobernador y entonces presidente de la República, Adán Augusto López y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente.

“Pese a esos señalamientos, se le mantuvo en funciones y al mismo tiempo —presuntamente— al frente de la principal organización criminal del Estado”, lamentaron.