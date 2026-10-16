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Exigen jueces en retiro pago de pensiones

Octubre 16 del 2026

Personas juzgadoras en retiro solicitaron la intervención del Senado para poder recibir el pago pendiente de 80 indemnizaciones y 120 pensiones complementarias que les corresponden por la reforma judicial de septiembre de 2024 y los derechos laborales previamente reconocidos.

Durante una reunión con la Comisión de Justicia del Senado, la presidenta de la Asociación de Personas Juzgadoras en Retiro, Elba Sánchez Pozos, denunció que a dos años de la entrada en vigor de la reforma, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) no ha resuelto sus reclamaciones pese a que han acudido ante distintas instancias del Poder Judicial y del Gobierno Federal, sin obtener respuesta.

“No venimos a solicitar privilegios, como se ha dicho en medios. Pedimos a evidenciar el incumplimiento de derechos expresamente protegidos por el poder reformador de la Constitución”, recalcó la magistrada en retiro.

“Los derechos no se mendigan; se reconocen, se respetan y se cumplen”, advirtió.

Por ello, pidió a los legisladores intervenir para que las autoridades responsables atiendan las solicitudes y realicen los pagos que jurídicamente correspondan.

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