Exigen justicia de mexicanos muertos por ICE

Asociaciones civiles, ciudadanos y migrantes realizaron la Jornada Nacional de Acción y Rendición de Cuentas, en el Monumento a la Revolución, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, para exigir justicia por las 80 personas asesinadas por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Participantes

Los asistentes llevaban cartulinas con leyendas como “Aquí nadie quiso irse, quien se fue sueña con volver ¡vivo!”, “Migrar para vivir, no para ser asesinados”, “Nadie es ilegal en tierra robada”, “Trump es un pedófilo, misógino, racista y asesino de migrantes”, entre otras.

Además, colocaron fotos de los migrantes fallecidos en el piso y difundieron información a través de folletos.

Algunos participantes fueron el Instituto para las Democrats Abroad, Colectivo Fuerza Comunitaria, Compas Beyond Border, Comunidad en Retorno, Conexión Migrante, Gringo Tax, Mujeres en Migración A.C., Otros Dreams en Acción, Red Nacional de Jornaleros, Somos Migrantes, etcétera.

El pasado 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante fiscalías de condados y estatales de este país por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ocho fueron presentadas antes fiscalías estatales y 12 en las jurisdicciones donde ocurrieron los hechos: Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.