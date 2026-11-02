Exigen justicia en Uruapan por Carlos Manzo

Vestidos de blanco y con sombreros, decenas de ciudadanos se concentraron en el Monumento al General Lázaro Cárdenas, en Uruapan, Michoacán, para exigir mayor seguridad y justicia por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo, ocurrido hace exactamente un año durante el Festival de las Velas.

Con pancartas en las que se leen consignas como “Ni miedo ni silencio, Morelia exige paz” y “Uruapan merece paz y justicia”, los manifestantes comenzaron a reunirse en el punto de partida de la Marcha Ciudadana por la Justicia y la Paz, convocada para recordar al fundador del Movimiento del Sombrero.

Hombres, mujeres y jóvenes, algunos acompañados de sus familias, portan sombreros de distintos estilos y colores, símbolo del movimiento político encabezado por Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025 en la Plaza Morelos.

Entre los asistentes también se observan personas procedentes de Morelia, quienes se suman a la movilización para reclamar condiciones de seguridad en Michoacán y el esclarecimiento del homicidio.

Los participantes llevan mantas blancas con letras negras, algunas decoradas con palomas de la paz, mientras otros sostienen carteles con exigencias de justicia.

Quiroz devela estatua

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre el asesinato de su esposo, sin importar si las pruebas conducen a personas con poder político o económico, al advertir que la detención de presuntos responsables no significa el esclarecimiento del crimen.

Antes de la concentración, Grecia Quiroz develó una estatua de Carlos Manzo en la Plaza Morelos de Uruapan. La escultura muestra al exalcalde con sombrero y el puño derecho levantado, mientras a sus pies fueron colocadas flores de cempasúchil. La ceremonia se desarrolló con la presencia de ciudadanos y músicos de mariachi.

Durante su mensaje, la alcaldesa recordó que su esposo fue asesinado en la plaza municipal y lamentó que sus hijos hayan perdido la oportunidad de crecer a su lado.

También dirigió un mensaje a las madres buscadoras, a las familias de personas desaparecidas y a las víctimas de extorsiones, homicidios y desplazamientos, al señalar que México mantiene una deuda con quienes esperan justicia.

Quiroz aseguró que continuará exigiendo el esclarecimiento del asesinato de su esposo, pese a los riesgos que representa mantener esa lucha.

“Hoy quiero decirte, Carlos, que no daré ni un paso atrás y que seguiré honrando tu memoria todos los días de mi vida”, expresó.

También dirigió una advertencia a quienes ordenaron el asesinato del exalcalde y aseguró que continuará reclamando justicia.

“Quiero decirles a quienes mandaron matar a Carlos Manzo, que la justicia llegará”, dijo.