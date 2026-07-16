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Exigen justicia por muertes de connacionales en EUA

Julio 16 del 2026

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra, condenó el fallecimiento de personas migrantes mexicanas durante operativos y en centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y exigió investigaciones para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

A través de un pronunciamiento, el organismo señaló que estos casos representan hechos de “la mayor gravedad” debido a que involucran posibles afectaciones a derechos como la vida, la integridad personal, la salud, el debido proceso y el trato digno de los connacionales.

Manifestó su preocupación por las estrategias de política migratoria aplicadas por Estados Unidos y sostuvo que la protección de los derechos humanos de las personas migrantes constituye una obligación internacional.

Reconoció la importancia de que el Estado mexicano continúe brindando asistencia y protección consular a los mexicanos privados de la libertad por motivos migratorios, así como acompañamiento jurídico y humanitario a sus familiares.

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