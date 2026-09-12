Exigen más educación y menos ideología

El Frente Nacional por la Familia exigió al Gobierno de México y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) “menos ideología y más educación”, así como “menos propaganda y mejores libros”, al considerar que los resultados de PISA 2025 obligan a revisar a fondo la Nueva Escuela Mexicana.

En un comunicado, pidió realizar una evaluación independiente, pública y objetiva del modelo educativo, recuperar la enseñanza sólida y sistemática de lectura, escritura, matemáticas y ciencias, así como corregir los contenidos de los libros de texto que, desde su perspectiva, privilegian la ideología sobre el conocimiento.

La Nueva Escuela Mexicana

Rodrigo Iván Cortés, presidente nacional de la organización, sostuvo que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) no está logrando que las escuelas cumplan con su función fundamental.

“México necesita menos ideología y más educación. La escuela no puede convertirse en un laboratorio de experimentación política: está para enseñar a leer, escribir, razonar, resolver problemas, comprender las ciencias y pensar críticamente”, afirmó.

También demandó incorporar a padres de familia, maestros, académicos y especialistas en las decisiones educativas.

Su posicionamiento se sustenta en los resultados de PISA 2025, en los que México obtuvo 388 puntos en matemáticas frente a 463 del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), una brecha de 75 puntos.

Pisa 2025, una “emergencia nacional”

“Esto ya no es una estadística educativa: es una emergencia nacional. Estamos hablando de jóvenes que después de años dentro del sistema escolar llegan a los 15 años sin las herramientas matemáticas mínimas que necesitan para resolver problemas cotidianos”, sostuvo Cortés.