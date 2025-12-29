Exigen mayor atención para la igualdad sustantiva

La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, afirmó que ser mujer en México implica enfrentar riesgos que ningún país moderno debería tolerar.

En un comunicado, señaló que según cifras oficiales, cada día asesinan a 10 mujeres, pero solo un caso obtiene sentencia. 70 % de las mexicanas ha vivido algún tipo de violencia y más del 40 % recibe un salario menor que los hombres en el mismo puesto, datos que describen una crisis nacional de derechos humanos.

Por lo anterior, exigió al gobierno morenista políticas públicas concretas para propiciar igualdad sustantiva, así como acciones inmediatas en educación sexual, planificación familiar, prevención del abuso sexual y programas dirigidos a niñas, niños y adolescentes.

Señaló que la paridad no debe transformarse en simulación, especialmente en un contexto donde el centralismo limita el acceso de los gobiernos locales a recursos suficientes para atender violencia y desigualdad.

Viggiano Austria advirtió que ningún cambio se concretará sin voluntad presupuestal ni dirección política y lamentó que los gobiernos de Morena recortaron recursos para refugios de mujeres, retrasaron reglas de operación y redujeron el presupuesto para los programas estatales que atienden violencia extrema. Además, destacó el déficit de personal especializado en salud sexual y reproductiva dentro del sistema público.

PT busca garantizar autonomía económica

Para garantizar el acceso de mujeres a créditos y la consolidación de emprendimientos sociales, especialmente en zonas rurales o de alta marginación, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propuso modificar la Ley de la Economía Social y Solidaria para establecer que los programas regionales y especiales de fomento a la economía social deberán incorporar la perspectiva de género, con metas verificables sobre la participación de mujeres.

Además, se deberá especificar que las reglas de operación o lineamientos que emita la Secretaría del Bienestar tendrán que integrar un enfoque transversal de igualdad sustantiva, desarrollo inclusivo y rendición de cuentas. La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz señaló que aunque la ley ya reconoce al sector social como un pilar del desarrollo nacional, no incorpora de manera explícita la perspectiva de género ni establece mecanismos que garanticen la igualdad sustantiva en el acceso a apoyos, financiamiento, capacitación y espacios de toma de decisiones.