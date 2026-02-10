Exigen mayor seguridad y justicia para mineros

El hallazgo sin vida de mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, provocó consternación en el sector minero y renovó los reclamos por mayores condiciones de seguridad en las zonas donde se desarrolla esta actividad.

Los trabajadores fueron privados de la libertad cuando se encontraban en esta región del sur del estado, una zona con tradición minera que en los últimos años ha sido afectada por un incremento en los niveles de violencia.

Tras la confirmación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina en la comunidad El Verde, municipio de Concordia y revelarse el destino fatal de los trabajadores de la empresa canadiense Vizsla, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresó su profundo pesar y exigió que el crimen no quede impune.