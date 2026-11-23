El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que la renovación de la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no se puede seguir aplazando por falta de acuerdos políticos, por lo que exigió a la Cámara de Diputados cumplir con su responsabilidad constitucional y emitir la convocatoria para designar a la persona que encabezará el organismo rumbo a las elecciones de 2027.

El dirigente panista respaldó la demanda presentada por el Grupo Parlamentario del PAN, encabezado por el coordinador Elías Lixa, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), mediante un juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, con el que se busca obligar a la Cámara de Diputados a iniciar el procedimiento de designación.

El dirigente de Acción Nacional recordó que la salida de Guadalupe Taddei ocurrió desde el 26 de octubre y que, pese al tiempo transcurrido, continúa pendiente la convocatoria para elegir a quien deberá concluir el periodo constitucional de la Presidencia del INE hasta 2032.

Negociaciones

Señaló que la existencia de negociaciones entre las fuerzas políticas o de un procedimiento judicial no debe utilizarse como justificación para detener el cumplimiento de una responsabilidad constitucional.

Dijo que la controversia adquirió mayor relevancia después de que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), planteó esperar la resolución del TEPJF para avanzar con la convocatoria, mientras que el PAN sostiene que el procedimiento puede iniciarse sin necesidad de esperar una sentencia.

Convocatoria

En su demanda, el Acción Nacional solicita que la Sala Superior ordene a los órganos responsables de la Cámara de Diputados realizar, en el menor tiempo posible, las actuaciones necesarias para emitir y publicar la convocatoria, integrar el Comité Técnico de Evaluación y desarrollar el procedimiento que permita elegir al nuevo dirigente. En este sentido, reiteró que el Tribunal ya interpretó que el menor tiempo posible es inmediatamente.