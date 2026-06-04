Exigen nulidad de elecciones ante intervención del crimen

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero Herrera, advirtió que Morena quiere anular elecciones cuando no le favorezcan los resultados, aprovechando la nulidad avalada por el Congreso de la Unión ante injerencia extranjera.

En un video publicado en sus redes sociales, el dirigente blanquiazul alertó que esta reforma permite tumbar resultados electorales “bajo ideas ambiguas y a modo de supuestas intervenciones de otros países”.

“Nadie quiere ninguna intervención, de ningún tipo, mucho menos extranjera. Nadie se ha metido con México en estos días. Nadie, te quieren hacer creer que ese es el punto”, dijo.

Sin mencionar directamente el caso Rubén Rocha Moya, Romero Herrera consideró que pedir la detención con fines de extradición de presuntos delincuentes no es meterse con el país ni vulnera la soberanía nacional.

“Lo que no puede ser que usando la soberanía como pretexto pretendan los autoritarios guindas anular elecciones que no les gustan”, condenó.