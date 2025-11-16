Exigen paz y justicia durante misa católica

Paz y justicia fueron los reclamos que se expresaron en la misa católica por la celebración de los 50 años de la Vela de las Intrépidas Buscadoras de Peligro en esta ciudad zapoteca del Istmo de Tehuantepec.

La exigencia de paz y justicia, contra la inseguridad y contra la impunidad, señalaron, tiene el objetivo de desterrar el clima de violencia que envuelve cada rincón del país y para pedirle a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno que no abandonen a la población.

Durante su homilía, el sacerdote de la iglesia San Vicente Ferrer, Wilbert Jesús Cruz Martínez, destacó la necesidad de pedir la paz y la justicia a favor de las familias mexicanas y de manera particular de la comunidad juchiteca.

La preocupación por la paz en Juchitán se ha convertido en un clamor popular derivado de que en los últimos días han ocurrido homicidios de mujeres y de una menor de edad, e incluso anoche, una profesora del estado de Chiapas fue asesinada al resistirse a un asalto.

En la misa por los 50 años de la fiesta de la comunidad muxe y nguiú, la mayordoma entrante, Peregrina Vera, exigió a las autoridades que garanticen seguridad y justicia.