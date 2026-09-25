Exigen pilotos fortalecer atención a la salud mental

Atender la salud mental de los pilotos con prevención, acompañamiento especializado y sentido humano, fue el eje de la reunión de trabajo sostenida entre representantes del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM) y el senador Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República.

De acuerdo con el comunicado compartido por el CPAM, Paul Castelazo, presidente del Colegio de Pilotos, puso sobre la mesa una problemática que requiere atención: las implicaciones profesionales y laborales que pueden enfrentar los pilotos cuando necesitan solicitar atención especializada por depresión, ansiedad u otra condición relacionada con su salud mental.

Castelazo destacó la importancia de generar mecanismos que permitan a los profesionales de la aviación solicitar ayuda oportunamente y contar con rutas claras de atención, seguimiento y valoración, considerando la enorme responsabilidad que diariamente asumen al tener bajo su cuidado la seguridad de cientos de personas.

El senador Reyes Carmona reconoció la importancia de escuchar directamente al sector y señaló que el Senado puede contribuir a generar puentes de diálogo con especialistas, instituciones y autoridades competentes para analizar alternativas que permitan atender esta realidad.

Ante ello, Paul Castelazo señaló la importancia de avanzar hacia esquemas que brinden mayor certeza a los pilotos durante estos procesos, desde la atención inicial y el acompañamiento hasta la valoración de una eventual reincorporación a sus actividades, cuando las condiciones médicas y la normatividad aplicable así lo permitan.

Por su parte, Reyes Carmona coincidió en que la seguridad aérea y la protección de la salud mental no deben abordarse como objetivos contrapuestos.