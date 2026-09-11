Exigen priorizar inversión y empleo industriales

Para industriales y ensambladores, las consideraciones económicas que se plantean en el Paquete Económico 2027 y con las cuales se pretende preservar el grado de inversión del país, deben complementarse con condiciones para la inversión, la producción y el empleo formal.

Por una parte, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que la responsabilidad fiscal y el crecimiento económico deben avanzar al mismo tiempo.

“Preservar el grado de inversión es un objetivo de interés nacional. Para ello, México requiere finanzas públicas sostenibles y, al mismo tiempo, una economía dinámica que genere productividad, inversión, empleos formales e ingresos públicos”, explicó.

Añadió que el debate que se dé en el Congreso debería construir acuerdos que “fortalezcan las finanzas públicas, preserven la estabilidad y generen mejores condiciones para la inversión, la producción y el empleo formal”.

Explicó que la confianza, las reglas claras y el diálogo entre los sectores público y privado son centrales para alcanzar la meta de mantener finanzas públicas sanas, sostenibles y que preserven el grado de inversión del país.

“México tiene la oportunidad de construir una ruta de responsabilidad compartida que dé certidumbre y fortalezca el crecimiento”, explicó la Concamin, a cargo de Alejandro Malagón.

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidió que el Paquete Económico 2027 sea producto del diálogo entre el sector público y la iniciativa privada, “a fin de lograr una mayor atracción de inversiones, fortalecer a las empresas establecidas en el país y al mercado interno, impulsar las exportaciones y seguir robusteciendo la relación comercial en Norteamérica”.