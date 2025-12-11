Exigen protección para migrantes en México

El colectivo Mujeres Libres y Soberanas denunció violaciones a los derechos humanos de los migrantes, tanto en Estados Unidos como en México, por lo que pidió garantizar la protección de las personas, especialmente mujeres y niños, que por diversas razones han salido de su país de origen en busca de mejores oportunidades de vida.

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, precisó que la contribución de la fuerza laboral de las mujeres inmigrantes representa el 7.9 %, y dijo que un informe de Bank of América y universidades reveló que las mujeres hispanas (migrantes y nacidas en EU) aportaron 1.3 billones de dólares al PIB en 2021, mostrando un crecimiento de más del 50 % en una década.

Pilar Vázquez Calva, vocera del colectivo, afirmó que los migrantes aportan trabajo y fuerza económica en Estados Unidos.

“Debemos reconocer los esfuerzos de las mujeres migrantes, quienes representan una fuerza laboral y económica vital en Estados Unidos, contribuyendo significativamente a sectores clave”, manifestó.