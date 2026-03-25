Exigen pruebas por muertes a manos de ICE en tiroteos

El estado estadounidense de Minnesota y su condado más poblado demandaron al gobierno del presidente Donald Trump para obtener pruebas sobre los tiroteos en los que murieron dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes del ICE, que no han sido compartidos con las autoridades estatales.

La querella legal argumenta que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia (DOJ) no han dado acceso a investigadores estatales a las pruebas de los dos tiroteos ocurridos en enero pasado y en donde murieron Renee Good y Alex Pretti, ambos de 37 años, a manos de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).

Las autoridades de Minnesota y del condado de Hennepin, donde ocurrieron los tiroteos, y la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota advirtieron que tanto en la muerte de Good como en la de Pretti los agentes federales “incumplieron rápidamente” sus promesas de cooperación.

Los demandantes también cargaron contra los operativos migratorios y advirtieron de que los tres tiroteos son “ejemplos” de las acciones violentas cometidas por los agentes federales en Minnesota.