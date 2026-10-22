Exigen reconocer el embarazo infantil forzado

El Senado de la República analiza una reforma para reconocer expresamente en la ley el “embarazo infantil forzado”, que ocurre entre niñas de 10 y 14 años, ello ante el incremento de casos de violaciones y de matrimonios de infantes en el país.
La senadora Alejandra Barrales, presentó una iniciativa de reforma que establece el reconocimiento de estos casos en el país ern donde niñas de 10 años llegan a los servicios públicos del país y en ocasiones no son atendidas como una prioridad a pesar de alto riesgo de sus embarazos.
Asimismo, la iniciativa establece que las instituciones de salud y educativas y de asistencia social conozcan en todo caso a qué están obligadas, que haya un protocolo de atención para estos casos.
Fue turnada a comisiones
La reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que fue turnada a comisiones, expone que en México durante 2025, siete mil 887 niñas de entre 10 y 14 años se convirtieron en madres. Son datos del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el Sipinna.
“Eso nos da un promedio de 22 niñas cada día que enfrentaron un embarazo cuando lo que les tocaba era estudiar, jugar y crecer en un entorno seguro. Empiezo con esta cifra justo porque esto nos obliga a ver algo que hoy, por desgracia, hemos normalizado”, dijo Barrales.
Expuso que el embarazo de una niña en ese rango de edad de ninguna manera puede entenderse como algo normal, como una decisión propia y como una decisión consentida de la menor.
Y aseguró que necesitan una respuesta inmediata y necesitan además una respuesta distinta de las instituciones.