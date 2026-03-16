Exigen rendición de cuentas por colecta de Obrador

Diputadas y diputados federales de oposición de la bancada del PAN exigieron al Gobierno Federal rendición de cuentas por la colecta convocada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para Cuba.

El diputado Héctor Saúl Téllez promovió un punto de acuerdo al Congreso de la Unión para exhortar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles remitan un informe detallado y documentado sobre los trámites realizados por la asociación civil Humanidad con América Latina, para su constitución y obtención del estatus de donataria autorizada, incluyendo fechas exactas, documentos presentados y criterios de evaluación aplicados.

También solicitó conocer las razones por las cuales se otorgó la autorización en un tiempo récord de un solo día, cuando el procedimiento estándar puede extenderse por meses, y si se aplicaron excepciones o procedimientos acelerados, especificando la normatividad que los ampara.

Auditoría

Además, pidió conocer los nombres y cargos de los funcionarios públicos involucrados en la aprobación, así como cualquier comunicación o intervención externa que haya influido en el proceso.

En el punto de acuerdo, pidió, además, las medidas de supervisión y auditoría implementadas para garantizar que los donativos recaudados no se utilicen para transferir recursos a regímenes extranjeros de manera irregular, incluyendo reportes sobre el destino final de los fondos y su deducibilidad fiscal.