Exigen restauración institucional en el INE

El Observatorio Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) manifestó su profunda preocupación y alarma ante la grave crisis de corrupción que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que advirtió que es urgente su restauración institucional.

En este marco, planteó que la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoye a las autoridades mexicanas en ese proceso que restablezca la estabilidad del INE y genere condiciones de confianza entre la ciudadanía.

En riesgo la legitimidad

El director de ese observatorio, Sebastían Hagobian, sostuvo que esta situación no solo lastima gravemente la credibilidad del árbitro electoral, sino que, incluso, pone en inminente riesgo la legitimidad del trascendental proceso electoral programado para el 6 de junio de 2027.

Indicó que, históricamente, el INE se había consolidado como un órgano ejemplar que generaba plena confianza y certidumbre.