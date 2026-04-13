Exigen revisar política energética de Pemex

El Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que Petróleos Mexicanos (Pemex) llegó a este abril de 2026 en medio de contradicciones evidentes, lo que demuestra, entre otros factores, que la política energética del Gobierno Federal es un fracaso.

“Mientras el discurso oficial sigue hablando de soberanía energética, hoy nos enfrentamos a un panorama desalentador, con incrementos sustanciales en los precios internacionales de los energéticos, mayor deuda de la paraestatal y accidentes medioambientales y operativos que ya están costando vidas humanas”, destacó el partido blanquiazul.

Señaló que la reforma a Pemex aprobada por Morena entre 2024 y 2025, “siguiendo criterios políticos en vez de técnicos”, ha provocado mayor dependencia de las decisiones del Ejecutivo, lo cual reduce su autonomía y continúa elevando sus pasivos, al grado de ser al día de hoy una de las petroleras más endeudadas del mundo.

Cae producción

El PAN recalcó que la producción, lejos de crecer, cayó a mil 635 millones de barriles diarios en 2025, en comparación con los mil 759 millones de barriles diarios en 2024. Además, en la refinación para producir combustibles y otros derivados, la capacidad apenas llega al 51.2 %

Sostuvo que esta situación, agravada por el incremento en los precios internacionales de los energéticos, ha rebasado al gobierno. Además, traslada el incremento de los costos de movilidad y transporte de mercancías a los consumidores.

Resaltó que los accidentes, tanto medioambientales como operativos, que han costado vidas humanas y han puesto muchas otras en riesgo, parecen ser una constante.

Acción Nacional denunció que la refinería de Dos Bocas ha costado más de lo prometido.

Accidentes

Advirtió que accidentes como el derrame petrolero en el Golfo de México, y los incendios y explosiones que han derivado en pérdidas humanas, no pueden seguir sucediendo.

“En este sentido, llamamos al Gobierno Federal a tener transparencia total en la situación financiera y operativa de Pemex, una revisión integral de la política energética con criterios técnicos y no ideológicos, una estrategia medioambiental sostenible a largo plazo y establecer un plan realista para reducir la deuda de Petróleos Mexicanos para mejorar su eficiencia operativa”.