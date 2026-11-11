Exigen sanciones para exconsejeros

Senadores de Morena exigieron sanciones penales, incluida la cárcel para el expresidente del organismo, Lorenzo Córdova, por su presunta responsabilidad en la estructura que habría favorecido a empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE).

En contraste, priistas y panistas acusaron a la 4T de intentar deslindarse de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, y advirtieron que el recorte de alrededor de seis mil millones de pesos al presupuesto del instituto debilitará su capacidad para organizar las elecciones de 2027.

Óscar Cantón Zetina, vicecoordinador de Morena en el Senado, rechazó que su partido tenga responsabilidad en la designación de Taddei y sostuvo que la exconsejera presidenta nunca fue militante ni simpatizante de Morena, sino una funcionaria de carrera electoral con más de 33 años de trayectoria.

Argumentó que fue Lorenzo Córdova, cuando encabezaba el INE, quien impulsó su carrera al frente de organismos electorales y participó en su designación como titular del Instituto Estatal Electoral de Sonora.

Cantón cuestionó por qué Córdova no intervino para romper esa concentración de proveedores durante su gestión y advirtió que las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía General de la República (FGR) deben determinar las responsabilidades de todos los involucrados, sin excepciones.

Morena no puede deslindarse: Cortés

Por su parte, el senador del PAN, Marko Cortés, sostuvo que Morena no puede deslindarse de Taddei porque fueron sus diputados quienes votaron por ella para encabezar el Instituto.

Exigió que se investigue tanto a quienes participaron en las presuntas irregularidades como a quienes promovieron su nombramiento.

Crisis es responsabilidad de Morena, dice “Alito”

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, aseguró que la crisis en el INE es responsabilidad de Morena y que lo ocurrido con la expresidenta Guadalupe Taddei, es parte de una “cloaca de corrupción” para preparar un fraude electoral en 2027.

En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del PRI anunció que su partido no avalará la designación de una nueva presidenta del INE, porque se prevé que propongan perfiles vinculados a Morena.