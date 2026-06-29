Exigen terminar con política de abrazos a la delincuencia

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que como parte de las 111 Soluciones para México, proponen medidas firmes y concretas para recuperar la paz, fortalecer el Estado de derecho y enfrentar con determinación al crimen organizado.

Entre las medidas de seguridad, destacó la propuesta de establecer cadena perpetua para los funcionarios públicos que colaboren con grupos criminales, al considerar que la narcopolítica representa una de las mayores amenazas para la tranquilidad de las familias, la seguridad nacional, la democracia y la confianza ciudadana en las instituciones.

Señaló que plantean la construcción de una megaprisión de máxima seguridad para aislar a los líderes criminales, impedir que sigan operando desde los centros penitenciarios y garantizar que quienes han lastimado al país enfrenten, por el bien de la patria, consecuencias ejemplares.

El dirigente reiteró que la seguridad no puede seguir siendo administrada con discursos, excusas ni con una política de abrazos a la delincuencia.