Exigen transparencia en alimentos en escuelas

En México más de 13 millones de niñas, niños y jóvenes de entre cinco y 19 años viven con sobrepeso u obesidad, de los cuales 48 % presenta indicadores de hipertensión, hiperglucemia y enfermedades hepáticas, razón por la que la organización civil Alianza por la Salud Alimentaria demandó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) implementar estrategias integrales, así como garantizar transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de los lineamientos sobre alimentos en escuelas.

A un año de la entrada en vigor obligatoria de los lineamientos de alimentos permitidos y no permitidos en todos los planteles del país, organizaciones civiles señalaron que aunque se han observado avances, aún es necesario fortalecer su implementación para transformar de manera sostenida los entornos escolares.

La alianza advirtió que México se mantiene entre los primeros lugares en obesidad infantil a nivel mundial, una problemática que ha crecido 120 % en las últimas tres décadas, impulsada en gran medida por entornos que favorecen el consumo de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.

Los lineamientos establecen que todas las escuelas —públicas y privadas, en todos los niveles educativos— deben promover el acceso a frutas, verduras, cereales integrales y agua potable, además de prohibir la venta y distribución de productos con alto contenido de azúcar, grasa, sodio y harinas refinadas.

Vacaciones

El secretario de SEP, Mario Delgado, anunció que a partir del lunes, 28.9 millones de estudiantes de educación básica y media superior iniciarán el receso escolar por Semana Santa, conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2025-2026 vigente en las 32 entidades del país.

Informó que 23.4 millones de estudiantes, así como más de 1.2 millones de maestros de 231 mil 700 escuelas públicas y particulares de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, suspenderán clases a partir del 30 de marzo y reanudarán actividades el lunes 13 de abril.