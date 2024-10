Exigirán a México investigar muerte de 6 migrantes

Perú anunció que exigirá a México una urgente investigación tras la muerte de seis migrantes de diversos países, incluido un peruano, en el sur de México, luego de que una patrulla del ejército de ese país disparó contra un vehículo que consideraron sospechoso.

“De acuerdo a información oficial puesta en conocimiento a nuestra embajada en México, por autoridades de la cancillería de ese país, entre las víctimas mortales se encuentra, lamentablemente, un ciudadano peruano”, dijo la cancillería peruana en un comunicado.

El hecho ocurrió el martes, el mismo día en que asumió la Presidencia de México, Claudia Sheinbaum, quien ha dicho que mantendrá los extensos poderes que su antecesor Andrés Manuel López Obrador dio a los militares durante su mandato.

Perú y México mantienen relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios tras las fricciones entre el anterior presidente mexicano y la mandataria peruana, Dina Boluarte.

En febrero de 2023 Perú retiró a su embajador en México luego de que López Obrador llamó “presidenta espúrea” a Boluarte. En diciembre de 2022 la peruana expulsó al embajador mexicano en Lima luego de asumir el poder en medio de protestas sociales que pedían su renuncia y que dejaron decenas de muertos.

La cancillería peruana condenó “enérgicamente los hechos acontecidos” y procederá a brindar asistencia humanitaria a los familiares de la víctima.

Bajo investigación los militares en Chiapas

La Secretaría de la Defensa de México explicó en un comunicado que los militares patrullaban la localidad de Villa Comaltitlán, en el sureño estado de Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala, cuando interceptaron una camioneta que intentó huir. Detrás iban dos camionetas de carga, “como las que usan los grupos delincuenciales en esa región”.

En la persecución “personal militar manifestó escuchar detonaciones, por lo que dos elementos accionaron su armamento, deteniendo su marcha una de las camionetas”, explicó la nota.

El Ejército confirmó que en el lugar murieron cuatro migrantes y dos más fallecieron cuando recibían atención médica en un hospital. Otros 10 resultaron heridos.

“Todos murieron por lesiones por arma de fuego”, dijo a The Associated Press un funcionario de la fiscalía local que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas.

En la camioneta iban 33 extranjeros entre egipcios, nepalíes, cubanos, indios y pakistaníes.

La Secretaría de la Defensa indicó que dos militares están bajo investigación militar y fueron separados de su cargo mientras que la Fiscalía General de la República ya inició una pesquisa.