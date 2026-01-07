Existen 692 casos activos de gusano barrenador

Hasta el 2 de enero, en México existían 692 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG) concentrados principalmente en Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Chiapas, y, por primera vez desde el inicio de la plaga, con presencia en entidades del extremo norte y centro del país.

De acuerdo con el registro de la plaga del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los estados con mayor número de casos activos son Oaxaca, con 169; Veracruz, con 161; Yucatán, con 130; y Chiapas, con 117.

Les siguen Quintana Roo, con 33 casos; Guerrero, con 30; Tabasco, con 19; Campeche, con 15; y Puebla, con 12. En el resto del país, al cierre de 2025 y los primeros días de 2026, se reportaron dos nuevos casos en Tamaulipas y un caso en Estado de México, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.

De acuerdo con la distribución por especie, los bovinos concentran la mayor afectación, con 391 casos activos, y les siguen los caninos, con 189 casos.

En menor proporción aparecen los equinos con 35 casos; los suinos, con 34; los ovinos, con 25; los caprinos, con 13; los felinos, con cuatro; y la categoría aviar, con un caso.

El comportamiento de los registros muestra que, aunque la mayor carga del brote se mantiene en el sur y sureste, la presencia activa en entidades del norte y del centro al inicio de enero confirma una ampliación territorial del problema.

Continúa dispersándose en el centro de México

La oficina de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Michoacán informó la detección de un caso aislado de gusano barrenador del ganado en el municipio de Villa Madero, infección que es la primera en confirmarse en la entidad.

La confirmación en Michoacán se suma a los reportes recientes en el Estado de México, en un contexto en el que el gusano barrenador mantiene una dispersión territorial más allá de las regiones donde se concentraban los primeros brotes.

Con este caso, la autoridad sanitaria amplía el mapa de presencia activa de la plaga en México, que al inicio de enero registraba afectaciones principalmente en el sur y sureste, pero ya con incursiones documentadas en entidades del centro.