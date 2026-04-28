Existen 773 proyectos de inversión por 42 mil mdd

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México cuenta con 773 proyectos de inversión turística que suman 42 mil millones de dólares, en un momento donde el sector apuesta por una mayor captación de capital foráneo.

“En México recibimos la inversión turística con los brazos abiertos, pero no solo eso, los acompañamos. Hoy contamos con una sólida cartera de inversión turística por primera vez en la historia. Un ejercicio inédito integrado por 773 proyectos que representan 42 mil millones de dólares, lo que refleja el crecimiento de interés y la confianza de México como destino de inversión”, dijo.

Inversión

Durante el foro “Financiamiento e inversión en el sector turístico en México, política pública y alianzas para impulsar su desarrollo”, en el primer día de trabajos de la edición 50 del Tianguis Turístico, la funcionaria destacó el interés creciente de inversionistas y la confianza en el país como destino.

“México está de moda, pero más allá de eso, México está preparado para la inversión”, dijo.

Rodríguez Zamora subrayó que el turismo se mantiene como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional, al aportar el 8.6 % del Producto Interno Bruto (PIB), con una contribución superior a actividades como la agricultura, la minería y la construcción. Además, señaló que México se ubica actualmente como el sexto país más visitado del mundo.

En este contexto, recordó que el encabezado por Claudia Sheinbaum fijó como meta posicionar al país entre los cinco destinos turísticos más visitados a nivel global hacia 2030, con el respaldo de políticas públicas orientadas a fortalecer la infraestructura, la promoción y la inversión.

La titular de Secretaría de Turismo (Sectur) indicó que México capta más de dos mil 50 millones de dólares anuales en inversión extranjera directa turística y mantiene un crecimiento sostenido en su capacidad hotelera, con la incorporación de más de 20 mil nuevas habitaciones cada año. Añadió que en 2025 recibió 98.2 millones de visitantes internacionales, lo que representó un incremento de 13.6 % respecto al año previo.

Destacó que el turismo genera alrededor de cinco millones de empleos, siendo el principal empleador de mujeres y jóvenes, y proyectó la creación de casi un millón de empleos adicionales hacia 2030.

“Para alcanzar este potencial, estamos impulsando el turismo desde la comunidad. Y hoy contamos con la declaratoria de interés público de turismo comunitario y el apoyo de lados estratégicos del gobierno federal, los estados, el sector privado y las instituciones financieras”, sostuvo.

Reactivación turística en Teotihuacán

A una semana de los hechos de violencia en la zona arqueológica de Teotihuacán, la secretaria de Turismo comentó que se ha retomado la actividad en la zona y se ha reforzado la seguridad por parte de las autoridades.

Entrevistada brevemente al finalizar el foro, dijo que como en otros países, suceden circunstancias “diferentes” a las cuales es sensible la actividad turística.

“El sector es sensible ante todo lo bueno y cualquier tema que salga inédito, como en todos los países se viven circunstancias de pronto diferentes, pero nosotros apostando, trabajando, promocionando, vemos reactivada la zona, vamos por más. Al siguiente día había filas y eso hay un esquema de gobierno y seguridad atrás que respalda y de la parte de la Secretaría de Turismo (Sectur), sin duda, seguir comercializando nuestros patrimonios que son la joya de nuestro país”, explicó.

La funcionaria resaltó inversiones que se están realizando a lo largo de todo el país en materia turística, lo cual confirma que hay confianza de inversionistas aún con los retos de seguridad que vive el país.

“Ahí es donde te das cuenta de la confianza y lo que hemos dicho siempre, México es inigualable en la riqueza turística y en lo que ofrece nuestro país, es por eso por lo que los inversionistas siguen creciendo”, recalcó.

Enfatizó que más allá del Mundial de Futbol, se trabaja en promocionar el turismo todo el año.