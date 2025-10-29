Exoficial mayor de Fayad vinculado a proceso

Por cuarta ocasión fue vinculado a proceso exoficial mayor durante la administración del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, ahora por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de facultades y atribuciones agravado, en perjuicio de la administración pública, tras la venta ilegal de tres helicópteros propiedad del Gobierno del Estado.

El exfuncionario es señalado de haber vendido tres aeronaves del Gobierno estatal que fueron enajenadas de manera irregular, motivo por el cual la Secretaría de la Contraloría inició, en julio del 2023, una carpeta de investigación que había permanecido congelada.

Finalmente, se retomó el caso en el que se establece que el exoficial mayor vendió los tres helicópteros a un precio menor al 50 % de su valor real, estimado en 211 millones 457 mil pesos, según el avalúo y el pago de pólizas de seguros, donde también se detectaron irregularidades.

Por este hecho el juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva y fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.

De igual manera, enfrenta otro proceso por peculado relacionado con la contratación de servicios de mantenimiento con la empresa Remaco, por un monto de 18 millones de pesos, el cual se encuentra en fase intermedia.

El exoficial mayor acumula al menos cuatro procesos judiciales.