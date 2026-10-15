Exoneran a Garduño por muerte de migrantes

Luego de que la noche del martes el juez en Ciudad Juárez, Chihuahua, Víctor Hernández Calderón, cerró la causa penal 237/2023 por el ejercicio indebido del servicio público en contra de Francisco Garduño quien es excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) y que se derivó después del incendio de la estancia migratoria el 27 de marzo del 2023.

Por más de siete horas, el juez escuchó tanto a la defensa de Garduño como a las víctimas y se determinó terminar con el proceso del excomisionado, ya que se aseguró, cumplió con las medidas cautelares que se le impusieron como dar una disculpa pública a las víctimas, reparación del daño, además de acudir periódicamente a firmar a esta frontera.

En el incendio de la estancia migratoria murieron 40 hombres y 27 más resultaron lesionados.

Ganó la corrupción e impunidad, aseguran ONG’s

Organizaciones que acompañan a las víctimas lesionadas y familiares de los fallecidos del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, señalaron como justicia selectiva y afirmaron que de nueva cuenta volvió a ganar la corrupción e impunidad, luego de que ayer fuera cerrado el caso del ex comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

En un comunicado, aseguraron que el juez Víctor Manlio Hernández Calderón decidió que ganara la justicia selectiva.

Señalaron que para el juez, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración cumplió con las condiciones impuestas para desvincularse del caso del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, sin embargo, esa resolución revictimiza a las familias de los 40 fallecidos y a las y los sobrevivientes, negándoles el derecho a la verdad y a una reparación integral.

“Las fallas estructurales y la omisión estatal no pueden quedar absueltas por un sistema judicial a la medida del poder. Desde las organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a algunas familias fallecidos y sobrevivientes seguiremos con paso firme en la defensa y promoción de los derechos de las personas en contextos de movilidad humana”.