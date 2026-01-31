Expareja de “La Tuta” busca registrar nombre

Pese a que se encuentra detenido en EE. UU. se busca registrar como marca comercial el nombre de Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, exlíder del grupo criminal Los Caballeros Templarios, para comercializarla en figuras de acción, muñecos, peluches, películas, videojuegos, poemas, caricaturas y hasta en artículos navideños.

Los expedientes de las solicitudes 3486853, 3486854, 3486855 y 3486856, presentados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), indican que Lourdes Medina Hernández, expareja sentimental del narcotraficante, busca registrar la marca “Servando Gómez Martínez, El Profe, La Tuta”.

Los expedientes indican que Lourdes Medina Hernández desea registrar el nombre y alias del exlíder de Los Caballeros Templarios para usarlo en películas, series, documentales, novelas, novelas gráficas, libros, pinturas, poemas, así como en fotografías.

También busca usar el nombre y alias del exlíder de Los Caballeros Templarios para comercializar playeras, camisas, gabanes, camisetas, zapatos, tenis, sandalias, guaraches, botas, bermudas, pantalones, sombreros, tejanas y gorras.