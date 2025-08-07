Exploran con empresarios “nuevas oportunidades”

Después de haberse reunido el martes con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne, siguen en México en reuniones con personas empresarias.

Anand indicó que como parte de su vista oficial a México sostendrá encuentros con líderes empresariales de diferentes sectores “para explorar nuevas oportunidades y fortalecer alianzas estratégicas”.

El ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales destacó que Canadá y México son excelentes socios y pueden lograr más: “Construir infraestructura resiliente, impulsar el comercio bilateral y trabajar juntos para mejorar la competitividad global”.

Cameron MacKay, embajador de Canadá en México, celebró que la visita de ambos ministros fue “una gran oportunidad” para convivir, resolver dudas, reconocer la labor de los trabajadores.