Explosión cerca de mezquita y Muro

Una explosión abrió un cráter en una ladera de la Ciudad Vieja de Jerusalén, cerca de la muralla y de los lugares sagrados, esparciendo escombros por una carretera.

Poco después de una alerta de misiles iraníes, se oyeron dos explosiones en Jerusalén, seguidas de un fuerte impacto en el suelo.

En el interior de las murallas otomanas el proyectil cayó en el barrio judío, a apenas unos cientos de metros de la Explanada de las Mezquitas y de la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar sagrado del islam, pero también del Muro de las Lamentaciones, el lugar más sagrado donde los judíos están autorizados a rezar, y de la basílica del Santo Sepulcro.

En imágenes de la AFP se ve una carretera destrozada y cubierta de escombros, cerca de un estacionamiento y del Sephardic House Hotel.

“Lo que ven aquí es el resultado de disparos de misiles iraníes. La Ciudad Vieja de Jerusalén, justo al lado del monte del Templo fue alcanzada por fragmentos de misiles iraníes”, denunció el ejército israelí en un comunicado en X.

“El régimen iraní demuestra una vez más que dispara de manera indiscriminada, ya sea sobre zonas civiles o sitios sagrados”.