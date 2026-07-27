Explosión de pirotecnia deja 3 mujeres muertas

Una explosión de pirotecnia ocurrida en la localidad de Real del Limón, municipio de Cocula, en la región Norte de Guerrero, dejó como saldo preliminar tres personas sin vida y al menos 12 personas lesionadas.

El siniestro ocurrió durante los festejos patronales de Santiago Apóstol, en la iglesia de la Virgen de Guadalupe de la localidad de Real del Limón, cuando se llevaba a cabo la quema del denominado torito, en el que un hombre comienza a correr en el sitio de reunión con una estructura sobre sus espaldas, la cual produce chispas; sin embargo, el fuego alcanzó un punto en el que se encontraba almacenado material pirotécnico, provocando una explosión mayor, indican las primeras versiones.

La zona fue acordonada y los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, indicó la noche del sábado que desde el primer momento fueron atendidos los hechos registrados en la comunidad de Real del Limón, municipio de Cocula.

Señaló que brigadistas de Protección Civil estatal, así como cuerpos de emergencia, se trasladaron de inmediato al lugar para brindar la atención necesaria y dar seguimiento puntual a este hecho.