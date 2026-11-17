Una explosión presuntamente provocada por acumulación de gas en un horno de la panadería La Universal dejó siete personas lesionadas en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

El incidente ocurrió ayer lunes en el establecimiento ubicado en Ferrocarril Interoceánico número 72, entre la calle Herreros, donde se registró el estallido al interior del negocio.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal del Heroico Cuerpo de Bomberos y de Protección Civil, así como ambulancias del CRUM y otros servicios médicos, quienes realizaron las labores de atención y evacuación.

Los paramédicos atendieron a siete personas, de entre 28 y 63 años, quienes presentaban lesiones de primer grado, laceraciones, contusiones, dermoabrasiones y crisis nerviosa. De acuerdo con los primeros reportes, ninguna de las lesiones era de gravedad.

Personal de emergencia informó que el estallido no ocasionó daños en otros establecimientos cercanos, mientras continuaron los trabajos de revisión y atención en el lugar.