Explosión en planta de gas deja 13 muertos

Al menos 13 personas murieron y otras 66 resultaron heridas por el incendio causado la noche del lunes por una explosión en la planta de Barzan, proveedora de gas para uso doméstico, afirmó el lunes Saad al Kaabi, presidente de QatarEnergy, que opera la instalación.

“Me gustaría enfatizar que esto fue un accidente, y no un sabotaje o un acto hostil”, aseguró el también ministro de Estado de Energía catarí en una rueda de prensa en Doha, quien dijo que los fallecidos son de nacionalidad india y paquistaní, mientras que los heridos son oriundos de la India, Paquistán, Irán, Qatar, Bangladés, Kenia, Tanzania, Nigeria y Nepal.

El responsable catarí señaló que la producción de esta planta, situada en la zona Industrial de Ras Laffan, había sido “intencionadamente detenida por completo desde diciembre de 2025 debido a un mantenimiento urgente” y que el trabajo en esta instalación había sido reanudado “solo hace dos días”.

Inicia investigación

Por ello, afirmó que han empezado “una investigación completa para determinar la causa de este desafortunado incidente” que provocó un gran incendio que fue rápidamente extinguido.

Además, Al Kaabi señaló que no ha habido ningún impacto medioambiental por la explosión.

Ras Laffan, la ciudad industrial y corazón energético de Qatar está ubicada a unos 80 kilómetros al norte de la capital qatarí, Doha, donde se encuentra la mayor planta de procesamiento de gas natural licuado del mundo.

Qatar, que ahora media para la puesta en marcha del memorando de entendimiento firmado la semana pasada por Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, fue blanco de varios ataques con drones y misiles iraníes.