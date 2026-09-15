Explosión en planta de sal deja 3 muertos

Tres personas muertas ha dejado, hasta ahora, una explosión al interior de una planta de sal en el sur de Veracruz.

Los hechos ocurrieron la tarde del lunes en un pozo de salmuera con diésel al interior de la planta de sal de PMV Minera, ubicada en el municipio de Jáltipan, donde la explosión generó alarma entre la población.

La Secretaría de Protección Civil estatal reportó que, de acuerdo con el reporte preliminar, tres personas fallecieron y una más resultó lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir valoración y atención médica.

Fuerzas de tarea de las secretarías de Protección Civil y Seguridad Pública, en coordinación con autoridades municipales de Jáltipan, Chinameca y Acayucan, se trasladaron al punto del incendio, el cual puede observarse varios kilómetros a la redonda.

En el sitio se mantiene un puesto de mando para coordinar las labores de emergencia, mientras las fuerzas de tarea realizan los trabajos correspondientes y acordonada el área.

El incendio permanece activo y es atendido por los equipos de emergencia.

El Gobierno del Estado informó que no existe población cercana al punto del incidente ni riesgo inmediato; sin embargo, exhortó a la ciudadanía a no acercarse al lugar y permitir el desarrollo de las labores de emergencia.